В Иерусалиме полиция готовится к протестам у мечети Аль-Акса
Сотрудники полиции Израиля ведут подготовку к обещанному сторонниками Палестины «Дню гнева» — акции протеста в защиту палестинцев и сектора Газа. Полицейские уже собрались у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает 13 октября корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
«Пока здесь все тихо, но напряжение постепенно нарастает. Мы видим, что прибавляется число сотрудников полиции, прибывает немало журналистов», — сообщает корреспондент.
Акции протеста ожидаются после полуденного намаза.
7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля. Силы ХАМАС назвали свою операцию «Буря Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» — святыню мусульман, находящуюся на Храмовой горе в Иерусалиме. По территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».
9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. С другой стороны, число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.