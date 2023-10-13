Подросток за рулем насмерть сбил пешехода в Алтайском крае
Подросток сел за руль иномарки и насмерть сбил пешехода в Рубцовске (Алтайский край). Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на информацию ГИБДД.
Установлено, что 14-летний мальчик взял ключи от автомобиля Toyota Corona тайком у родственников. Подросток совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу на перекрестке. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
В Липецкой области два грузовика столкнулись с «Газелью». После удара все транспортные средства загорелись. Смертельные травмы получил водитель Scania. Водитель грузовика Mercedes и пассажирка «Газели» получили травмы.