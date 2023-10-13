Похитивших у спортсменки 1 млн рублей мошенников задержали

Полицейские в четверг, 12 октября, задержали мошенников, которые обманули трехкратную чемпионку Европы по прыжкам в воду Светлану Тимошинину на 1 млн рублей.

«Ими оказались два жителя столицы, 18 и 19 лет», — сообщил источник «Известий»

Молодых людей поместили под подписку о невыезде.

Инцидент произошел в конце сентября. Злоумышленники написали спортсменке сообщение, представившись президентом Федерации прыжков в воду Станиславом Дружининым. Кроме того, ее предупредили, что позже с ней свяжется якобы куратор федерации.

Спустя время Тимошининой позвонили с неизвестного номера и пригрозили возбуждением уголовного дела из-за «перевода денег». После этого с женщиной связались лжесотрудники ФСБ и Банка России и убедили «обезопасить» денежные средства.

Спортсменка передала сумму курьеру на самокате, который назвал ей «кодовое слово». После происшествия Тимошинина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее, 12 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге концертмейстер городского музыкального театра перевела мошенникам 10,5 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Злоумышленники разыскиваются.