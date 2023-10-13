Многоквартирный дом 1905 года постройки сгорел в Рязанской области

Жилой дом 1905 года постройки сгорел в Чучковском районе Рязанской области. Ранее здание было признано аварийным.

Пожар произошел в ночь на 12 октября в селе Пертово. По данным 62INFO.ru, в ликвидации горения в двухэтажном здании участвовали две единицы спецтехники и шесть человек. К моменту прибытия оперативных служб огонь охватил крышу дома на площади 600 кв. м.

В здании на 11 квартир постоянно проживали четыре квартиросъемщика, уточняет РИА «7 новостей» со ссылкой на издательство «Пресса». В момент пожара в доме находились три человека, они эвакуировались самостоятельно. У одного погорельца есть дом, второго приютили соседи. Мужчине-инвалиду предложено временное жилье.

Причины возгорания устанавливаются. В администрации уточнили, что дом не включен в программу расселения.

В Псковской области пожар охватил двухквартирный жилой дом. При тушении обнаружены тела 95-летней пенсионерки и ее 66-летнего сына-инвалида. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.