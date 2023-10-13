Экс-разведчик США назвал четким видение Путина ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин обладает четким видением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 12 октября заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.
«Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что всё в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, наш противник, — а он на данном этапе наш противник, — обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — сказал он YouTube-каналу Judging Freedom.
Шаффер отметил, что интеграция Ближнего Востока по плану США подлила масла в огонь всех споров и разногласий, которые накопились за долгие годы.
11 октября Путин заявил, что позиция РФ по палестино-израильскому урегулированию складывалась десятилетиями и она подразумевает, среди прочего, создание суверенного палестинского государства. В США и даже в Израиле многие политические деятели и эксперты считают, что к данной позиции необходимо прислушаться, отметил президент России.
Также Путин заявил, что направление американского авианосца в Средиземное море не несет за собой никакого смысла. По его словам, США только нагнетают обстановку в ближневосточном регионе.
Глава государства добавил, что политика США по ближневосточному урегулированию стала очевидным провалом. Он отметил, что позиция России всегда была ясной, понятной, прозрачной. Кроме того, она хорошо известна Палестине и Израилю, подчеркнул Путин.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».
В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковала более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.