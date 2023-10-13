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Экс-разведчик США назвал четким видение Путина ситуации на Ближнем Востоке

Экс-разведчик Шаффер: Путин обладает четким видением ситуации на Ближнем Востоке
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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин обладает четким видением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 12 октября заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

«Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что всё в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, наш противник, — а он на данном этапе наш противник, — обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — сказал он YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер отметил, что интеграция Ближнего Востока по плану США подлила масла в огонь всех споров и разногласий, которые накопились за долгие годы.

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11 октября Путин заявил, что позиция РФ по палестино-израильскому урегулированию складывалась десятилетиями и она подразумевает, среди прочего, создание суверенного палестинского государства. В США и даже в Израиле многие политические деятели и эксперты считают, что к данной позиции необходимо прислушаться, отметил президент России.

Также Путин заявил, что направление американского авианосца в Средиземное море не несет за собой никакого смысла. По его словам, США только нагнетают обстановку в ближневосточном регионе.

Глава государства добавил, что политика США по ближневосточному урегулированию стала очевидным провалом. Он отметил, что позиция России всегда была ясной, понятной, прозрачной. Кроме того, она хорошо известна Палестине и Израилю, подчеркнул Путин.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковала более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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