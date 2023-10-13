Около 40 тыс. т яблок соберут в Тамбовской области
Уборка урожая плодовых культур ведется в садоводческих хозяйствах Тамбовской области. Согласно прогнозам, урожай яблок составит около 40 тыс. т.
На текущий момент удалось собрать свыше 11 тыс. т яблок на площади 1,7 тыс. га. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Выращиванием фруктов занимаются 15 крупных специализированных хозяйств. Наибольшая площадь яблоневых садов — 734 га — находится в Мичуринском муниципальном округе.
В Петровском муниципальном округе собрали 3,6 тыс. т яблок. В Жердевском округе аграрии собрали 3,2 тыс. т фруктов, еще около 2 тыс. т плодов собрали в Мичуринском и Первомайском округах.
Ранее сообщалось, что в Калужской области планируют нарастить производство смородины и малины. Выращиванием ягод занимаются в Ферзиковском районе.