Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в результате столкновения двух грузовиков и «УАЗа» погиб мужчина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла 12 октября на 882-м км федеральной трассы Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск. Предварительно установлено, что 31-летний водитель грузовика HINO не выдержал дистанцию и врезался в движущийся впереди «МАЗ», который от удара отбросило на «УАЗ Патриот».
В результате столкновения водитель японского грузовика получил различные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи, пишет ИА «Ура.ру».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
12 октября два грузовика столкнулись с «Газелью» и загорелись на трассе в Липецкой области. Один человек погиб, еще двое получили травмы.