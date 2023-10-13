Ynet сообщил о нападении на сотрудника израильского посольства в Пекине
В столице Китая Пекине напали на сотрудника израильского посольства, он госпитализирован. Об этом 13 октября сообщает Ynet.
«Сотрудник посольства Израиля в Пекине подвергся нападению не вблизи территории посольства. Он проходит лечение в больнице и находится в стабильном состоянии. В настоящее время выясняется предыстория нападения», — сообщают журналисты.
Издание сообщает, что сотрудник посольства получил ножевое ранение.
Ранее, 8 октября, Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь. Пекин выразил глубокую обеспокоенность усилением напряженности в регионе и попросил защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
В китайском МИДе добавили, что повторяющиеся конфликты между Палестиной и Израилем демонстрируют стагнацию и неустойчивость мирного процесса.
7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Израильский министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1537, ранения получили 6612 человек. В Израиле погибло 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.