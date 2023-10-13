Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиками в Липецкой области
Два грузовика столкнулись с «Газелью» и загорелись на трассе в Липецкой области. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
Авария произошла 12 октября на елецкой трассе у поворота к селу Бруслановка. Столкнулись грузовики Scania и Mercedes, после чего первое транспортное средство ударило «Газель». Все машины загорелись, пишет GOROD48.
Смертельные травмы получил 50-летний водитель Scania. 48-летний водитель Mercedes и 42-летняя пассажирка «Газели» госпитализированы. Дорога была закрыта в течение нескольких часов.
В Амурской области 11 октября два автомобиля столкнулись на подъезде к Благовещенску. Смертельные травмы получили мужчина 1982 года рождения и женщина 1976 года рождения. Двухлетний ребенок госпитализирован.