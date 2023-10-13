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ФТС сообщила о саботаже Литвой работы пункта пропуска под Калининградом

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Литва искусственно создает очереди на выезд из Калининградской области, чтобы вызвать недовольство граждан. Об этом 13 октября заявил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

«То, как поступают сегодня литовские коллеги, своим бездействием искусственно создавая очереди на пункте пропуска, — это нарушение и гуманитарных норм, и правил», — подчеркнул Давыдов в разговоре с ТАСС после заседания глав таможенных служб стран СНГ в Душанбе.

По его словам, огромное количество товаров, которые проходят через пункт пропуска, являются подсанкционными, а те, что провозит автотранспорт, являются по сути товарами первой необходимости: это в том числе лекарства и продовольствие.

«Но и в этой ситуации мы наблюдаем со стороны соседей молчаливый саботаж, желание навредить нам», — заявил Давыдов.

По словам врио руководителя ФТС, литовские таможенники используют разные способы, чтобы затягивать время пропуска машин. В частности, они объясняют задержки нехваткой персонала, досматривают грузы, для которых процедура досмотра не требуется даже в условиях санкций, а необходимые действия проводят медленно. Давыдов назвал происходящее бессовестной, античеловечной позицией Литвы.

«Всё это делается умышленно с целью вызвать недовольство у российских граждан многодневными ожиданиями пересечения границы», — подытожил Давыдов.

На единственном действующем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» в Калининградской области ежедневно с 6 октября очередь превышает 100 фур, а в последние несколько дней — 130–140 грузовых автомобилей.

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Ранее, 29 сентября, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет на въезд в Литву для машин с российской регистрацией не касается транзита россиян через территорию этой страны, осуществляемого по упрощенному транзитному документу (УТД). Он уточнил, что автомобили вместимостью до 10 мест с регистрацией РФ, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть территорию Литвы в течение шести месяцев независимо от гражданства собственника.

Еврокомиссия 10 сентября подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне не смогут въезжать в страны Европейского союза на зарегистрированных в России автомобилях, так как это будет считаться запрещенным импортом. В результате ряд стран ввели ограничения по въезду российских авто. Среди таких государств Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, ФРГ.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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