Астролог рассказала, что сулит коридор затмений с 14 по 28 октября

Коридор затмений — это временной промежуток между солнечным затмением 14 октября и лунным затмением в ночь с 28 на 29 октября текущего года, рассказала «Известиям» астролог Ольга Архангельская.

По ее словам, чувствительными к этому астрономическому событию будут люди, рожденные в затмение, полнолуние и новолуние. В течение всего периода возможно обостренное чувство тревоги, особенно за близких. Рекомендуется нивелировать подобные состояния физической нагрузкой, прогулками на свежем воздухе, медитациями, дыхательными, телесными и энергетическими практиками, контрастным душем. Также можно устроить генеральную уборку дома, выкинуть старые вещи. Люди, занимающиеся умственной работой, при высокой концентрации на поставленных задачах смогут совершить прорывы.

«Солнечное затмение произойдет в знаке Весы, поэтому именно этому знаку стоит обратить внимание на необходимость перемен в жизни. Также почувствуют на себе эффект Овны, Раки и Козероги. Вопросы партнерства как дома, так и на работе могут остро проявиться. Нежелательно конфликтовать, поддаваться эмоциям. Если вы отстаиваете свою точку зрения, то не теряйте самообладания, не поддавайтесь на провокации», — сказала эксперт.

Архангельская указала, что солнечное затмение несет кардинальные перемены, поэтому надо быть готовым к ним и проявить внутреннюю решимость. Желание притормозить процессы может привести через несколько месяцев, а то и лет к тяжелым последствиям, которые будут гораздо труднее проявляться в жизни. Для активных, смелых и решительных людей это отличное время для перемен и новых свершений в карьерной, социальной и личной жизни.

Лунное затмение 28 октября произойдет около 23:30 по оси знаков Телец — Скорпион. Соответственно, Тельцы, Скорпионы, а также Львы и Водолеи могут быть особенно чувствительны к этому событию, а также люди, рожденные в полнолуние и лунное затмение. В астрологии ось Телец — Скорпион рассматривается как ось ресурсов, здоровья и финансов. Возможно, придется пересмотреть свое отношение к этим сферам. Вероятно, придется с чем-то или с кем-то расстаться либо перевести отношения на новый уровень.

«В период лунного затмения хорошо избавляться от вредных привычек, от всего ненужного, что мешает и тянет назад. Для людей, страдающих лишним весом, отличное время начать процесс избавления от ненужных килограммов. Подходит время и для избавления от обид, страхов и тревог, поэтому разного рода практики, визит к психологу не помешают. Поскольку в подобные периоды наблюдается повышенная эмоциональность и возбудимость, рекомендуется принимать важные решения, тщательно подумав. Последствия поспешно принятых решений могут быть плачевными», — сказала астролог.

Коридор затмений — период, насыщенный энергетически, поэтому не стоит бояться начинаний. Желательно прожить это время на позитивных нотах и пустить новое в свою жизнь. Если вы давно хотели начать петь, танцевать, рисовать, заниматься спортом, ходить в театр и так далее — начинайте! Меняйте бытовые привычки, образ жизни, маршруты, кроме того, можно поэкспериментировать с имиджем.

«Однако важно понимать, что затмения влияют на людей по-разному. Это зависит от индивидуальной натальной карты человека, а именно от того, какие важные точки личного гороскопа задевает затмение», — подчеркнула Архангельская.

ОВЕН

Овнам стоит позаботиться о себе. Это время для отстаивания личных границ, продвижения новых идей и методов. Возможно, с кем-то из партнеров придется расстаться. Рекомендуется не забывать про дипломатию и деликатность на пути движения к успеху. Не мешает проявить осторожность в финансовых мероприятиях, однако есть возможность для расширения заработков и вложений.

ТЕЛЕЦ

Возможны изменения в семье. Будет правильным проявить заботу о домочадцах и старших родственниках. Есть тенденции на активность в сфере недвижимости. Рекомендуется заняться здоровьем, распорядком дня, профилактическими процедурами. Опираясь на советы других людей, проявляйте самостоятельность в принятии решений. Проявление воли, смелости и решительности пойдет на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не стоит рассказывать о своих мечтах и планах всему свету. Сконцентрируйтесь на себе, на внутренних потребностях и желаниях. Пересмотрите свои цели, возможно, они уже изжили себя и стоит поменять курс. Вероятны перемены в карьере и социальном статусе. Работа в группах принесет результат.

РАК

Ракам рекомендуется пересмотреть свое отношение к здоровью, к ежедневным обязанностям и рабочему коллективу. Разгрузите себя, освободите время для новых начинаний, проектов и воплощения замыслов. Возможны перемены на рабочем месте, перестановка кадров, оптимизация имеющихся ресурсов. Стоит обратить внимание на людей вокруг, возможно, вместе вы принесете пользы больше, нежели в одиночку.

ЛЕВ

Львам, давно мечтающим поменять работу, рекомендуется наконец-то принять это решение. При затягивании ситуации внутренняя неудовлетворенность будет только расти, и, соответственно, всё это может сильно отразиться на психике и здоровье. Многие Львы будут решать вопросы недвижимости, возможны переезды.

ДЕВА

Для многих Дев остро встанет вопрос морально-этических норм, высшего смысла. Старые ценности будут сменяться новыми. Актуальным будет вопрос поиска наставника, а, возможно, Девы сами будут выступать в этой роли. Темы оформления юридических документов, поездок также важны. Для представителей знака, занимающихся торговлей, логистикой, коммуникациями с дальними странами и регионами, наступает важный период.

ВЕСЫ

Для Весов актуальна тема партнерства и совместных финансовых вложений. Вероятна озабоченность доходами супруга, а также вовлеченность в расширение заработков второй половины. Хорошая возможность снять с себя ответственность за полное обеспечение семьи и озадачить этим партнера. Актуальна тема слияния капиталов и заемных денег. Психология, энергетические практики, йога помогут адаптироваться к новым энергиям.

СКОРПИОН

Для Скорпионов партнерская тема стоит на первом месте. В случае неопределенности статуса отношений стоит подумать, как перевести их на новый уровень. Это касается как личных, так и деловых связей. Желательно придумать новые способы совместного времяпровождения — подойдут поездки, походы на выставки и в театры. Забота о своем здоровье пойдет на пользу. Возможны совместные финансовые проекты со второй половиной.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов остро встанет вопрос обретения своего дома, инвестиций. Некоторые всерьез задумаются о продолжении рода. Продвижение авторских программ и творческий подход в любом деле приветствуются. Если вы уже являетесь родителем, обратите больше внимания на увлечения ребенка или же помогите ему найти хобби.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит обратить внимание на отношения с родственниками. Если остались нерешенные вопросы — самое время довести их до конца, особенно это касается наследственных дел, общего имущества с родственниками. Есть шансы на расширение недвижимости — давние мечты о загородном доме могут реализоваться. Актуальной будет тема дистанционной работы.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев важна тема материальных накоплений, а также здоровье и обучение. Также возрастают показатели на медийность, обучение, открытие своих обучающих заведений или курсов. Повышается активность в работе. Коммуникабельность и открытость, новые связи пойдут на пользу финансовым поступлениям.

РЫБЫ

Рыбам стоит проявить волю, решительность в партнерских отношениях, не надо бояться говорить «нет». Возможно, пришло время что-то продать и приобрести более актуальное. Тем представителям знака, которые небрежно относились к тратам, пора завести книгу доходов и расходов — подушка безопасности в виде накоплений пойдет на пользу.

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