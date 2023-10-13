Два человека погибли при пожаре в квартире в Псковской области
Тела двух человек обнаружили после тушения пожара в двухквартирном доме в Опочке (Псковская область). По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Возгорание произошло на улице Заводской. Во время тушения были обнаружены тела 95-летней пенсионерки и ее 66-летнего сына, который являлся пенсионером-инвалидом. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Соседи рассказали пожарным, что накануне происшествия мужчина получил пенсию. Он злоупотреблял спиртным и курил в доме. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства возгорания.
12 октября пожар произошел в частном доме в Усть-Илимском районе Иркутской области. Площадь горения составила 36 кв. м. Погибли два человека.