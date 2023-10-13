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В США оценили уровень общественной поддержки Украины

Politico: число желающих помогать Украине американцев снизилось до 63%
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Сейчас 63% американцев поддерживают отправку дополнительных вооружений Украине, что на два процентных пункта ниже показателей ноября 2022 года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на результаты исследования Чикагского совета по глобальным делам.

Также отмечается, что 61% опрошенных высказался за отправку Киеву экономической помощи, что на пять пунктов ниже предыдущих показателей. По мнению автора публикации, результаты опроса вряд ли говорят о снижении общественной поддержки Украины в США.

Кроме того, результаты исследования показывают, что большинство американцев не питают иллюзий по поводу того, как долго продлится конфликт между Россией и Украиной. Только 14% опрошенных убеждены, что он закончится в течение года, в то время как остальные полагают, что конфликт будет продолжаться более года (34%), от двух до пяти лет (34%) или от пяти лет и более (15%).

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Ранее, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

10 октября телекомпания NBC отметила, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. Решение о предоставлении помощи будет принимать конгресс. NBC также привел слова представителя администрации США о том, что некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин выразил мнение, что если помощь Израилю и Украине действительно увяжут, то приоритет будет отдан Израилю, США не будут это делать 50 на 50.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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