Террористы могут без труда проникать на территорию США из-за миграционного кризиса на южной границе с Мексикой. Об этом 12 октября заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала.

«Теперь, спустя 22 года после 11 сентября, террористам не нужно беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных. Им достаточно перейти Рио-Гранде (река на границе между США и Мексикой. — Ред.)», — подчеркнула Ингрэм.

Она отметила, что на южной границе страны пограничники уже остановили 160 человек, имена которых включены в список террористов.

По словам Ингрэм, до терактов 11 сентября в США не особо задумывались о том, кого впускают в Америку. Она подчеркнула, что в стране не было контроля, касающегося виз. В частности, по словам Ингрэм, даже если въезжающие в страну получали визы, никто не следил за тем, что они уехали вовремя и находились в стране по надлежащим причинам.

Ранее, 8 октября, обозреватель Fox New назвала опасной авантюрой открытую границу США с Мексикой и то, что власти страны не решают вопрос с мексиканскими мигрантами. На то, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны на границе с Мексикой, 29 сентября также указал предприниматель Илон Маск. Он 26 сентября в прямом эфире показал ситуацию с мигрантами в техасском городке Игл-Пасс: десятки нелегалов, которые сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая оформления работников пограничной службы. Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации и остановить поток мигрантов. Тогда же в Сети появилось видео, на котором запечатлено, что мигранты попытались проникнуть на территорию США в районе Игл-Пасс, штат Техас, на крыше товарного поезда.

В мае Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам. Им постановили отказывать в убежище при незаконном пересечении границы.

Вопрос южной границы США и неконтролируемого потока мексиканских мигрантов — один из ключевых в предвыборных кампаниях кандидатов в президенты страны. Они неоднократно призывали власти обратить внимание на проблему вместо увлеченного спонсирования Украины.