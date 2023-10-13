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Столичный производитель кабельной продукции получил 15 новых патентов

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Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Один из лидеров российского рынка кабельно-проводниковой продукции в этом году получил 15 новых свидетельств о регистрации интеллектуальной собственности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в общей сложности у «Москабельмета» оформлено более 60 патентов «на изобретения и полезные модели, на товарные знаки и программное обеспечение».

В числе новых запатентованных разработок — силовой кабель с защитной светоизлучающей оболочкой, оптический сенсорный кабель для проведения мониторинга состояний при нефте- и газодобыче, кабель с гофрированной броневой оболочкой, который обладает высокой механической прочностью. Также компания запатентовала систему автоматизированного контроля качества талькирования кабеля. Еще четыре свидетельства получены на IT-решения. Среди них — программный комплекс контроля качества технологических процессов «Сокол» и система «ОРДЕР 3.0», предназначенная для регистрации обращений арендаторов, оформления и контроля пропусков на посетителей и транспорт.

Гендиректор группы компаний Павел Моряков рассказал, что также получены патенты на два товарных знака «ФОСД» и «ФОСТ». «Это большая группа продукции, в которую входят аппаратура для наблюдения и контроля электричества, оптико-волоконные кабели, оптические приборы и инструменты, измерительные приборы, устройства для обработки информации», — уточнил он.

Овчинский подчеркнул, что в Москве созданы благоприятные условия для открытия и развития производств. «Различные спецстатусы, субсидии, инвесткредиты и другие меры поддержки дают производителям значительные налоговые льготы, что позволяет направлять вырученные средства в собственное развитие, расширение продуктовой линейки, разработку современных решений и получение патентов на них», — добавил министр столичного правительства.

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