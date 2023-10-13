В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в избиении детей

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в жестоком обращении с детьми двум воспитателям частного детского сада. Об этом пресс-служба регионального управления ведомства сообщает 13 октября в соцсети «ВКонтакте».

В СКР сообщают, что воспитателям вменяются статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательного учреждения») и 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»). В ходе следствия выяснилось, что в июле 2023 года воспитатели систематически избивали детей. Пострадали 10 воспитанников детского сада.

«По данным следствия, в июле 2023 года обвиняемые, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения», — говорится в сообщении.

Обвиняемые уже задержаны, следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения.

В мае стало известно, что мать одной из воспитанниц частного детского сада в Люберцах обвинила воспитательницу в избиении ее дочери. По ее словам, 27 апреля женщина, забрав ребенка из детского сада, обнаружила дочь заплаканной и с вырванными прядями волос. Позже на теле девочки обнаружились синяки и царапины. Женщина также обратилась в полицию и подмосковную прокуратуру, предоставив видеодоказательство.