ООН: Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа

Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. Об этом 12 октября сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Руководители групп управления ООН по координации гуманитарных вопросов и департамента охраны и безопасности в Газе были проинформированы своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, требование касается 1,1 млн человек. Приказ распространяется на учреждения ООН, в том числе школы и медицинские центры.

«ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий. ООН решительно призывает отменить такой приказ», — отметил Дюжаррик.

Представитель генсека выразил уверенность, что в противном случае произойдет гуманитарная катастрофа.

Также в этот день управление ООН по координации гуманитарных вопросов призвало мировое сообщество собрать $294 млн в качестве гуманитарной помощи, чтобы удовлетворить основные потребности жителей Палестины.

12 октября представитель министерства здравоохранения в Газе Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе Газа находится на грани коллапса из-за числа пострадавших от ударов израильских сил. По его словам, отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов, а рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов.

Израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа 9 октября. На территории были отключены вода и электричество, а также перекрыты поставки продовольствия и топлива.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковала более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.