Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом 13 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как сообщают мои земляки-мелитопольцы, около 7:50 мск (совпадает с мск. — Ред.) в городе был слышен взрыв», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что максимально громко взрыв слышали в районе улицы Кирова.

Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее, 10 сентября, Рогов также сообщал о том, что в Мелитополе прозвучали два взрыва. Тогда уточнялось, что, возможно, это была работа системы противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской области. Это происходит на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.