Сенатор назвал причину отсутствия США на саммите парламентской G20

Делегации США, Канады, Франции и Германии не приехали в Нью-Дели на IX Саммит председателей парламентов государств G20, поскольку в повестке не оказалось антироссийских тезисов. Об этом 13 октября заявил в своем Telegram-канале член российской делегации на саммите, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию — видимо, после того как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку», — написал он.

По словам Косачева, атмосфера последних масштабных мероприятий говорит о том, что «показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию». Сенатор выразил надежду, что повестка следующего юбилейного X саммита председателей парламентов «большой двадцатки» в Бразилии будет «не менее объединительная» и на нем сохранится «максимальная представительность здравомыслящих стран».

Ранее, 9-10 сентября, в Индии проходил саммит G20. Участие в саммите приняли лидеры «двадцатки» и главы еще девяти стран, в том числе Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

В итоговой декларации саммита участники условились укреплять продовольственную безопасность, а также осудили теракты на важных энергетических объектах в мире. За день до этого, 8 сентября, сообщалось, что руководители ряда стран группы не хотят быть причастны к конфликту на Украине, в связи с чем президента страны Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20.