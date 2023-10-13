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Подоляк назвал долгие поставки оружия причиной провала контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за долгих поставок вооружения от стран Запада. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу.

Он подчеркнул, что осенью прошлого года Киев уже выпрашивал вооружение у западных стран, однако тогда западные союзники еще боялись признать, что Киеву необходимо предоставить весь необходимый арсенал. По его словам, Украина договорилась с союзниками о том, что получит оружие в течение трех недель, но оно было предоставлено только через два-три месяца.

«Мы с вами из графика выпадаем на шесть-девять месяцев», — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что тогда поставки налаживались медленно, так как отрабатывалась логистика и было много согласований, поэтому тогда стороны вышли из графика поставок. При этом Подоляк не смог ответить на вопрос, почему при достаточно масштабном выпадении из графика руководство Украины всё же объявило о начале контрнаступления, во время которого погибли десятки тысяч солдат.

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Ранее, 12 октября, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ выбились из графика военных действий. По его словам, украинская армия продолжает наступательную операцию на юге, а затем планирует возвращать Артемовск (украинское название — Бахмут).

При этом 11 октября Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 11 октября в беседе с «Известями» отметил, что трудно понять, о чем говорит Зеленский, но предположил, что в этом году украинский конфликт не завершится, но в следующем — «вполне вероятно».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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