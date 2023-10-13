Подоляк назвал долгие поставки оружия причиной провала контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за долгих поставок вооружения от стран Запада. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу.

Он подчеркнул, что осенью прошлого года Киев уже выпрашивал вооружение у западных стран, однако тогда западные союзники еще боялись признать, что Киеву необходимо предоставить весь необходимый арсенал. По его словам, Украина договорилась с союзниками о том, что получит оружие в течение трех недель, но оно было предоставлено только через два-три месяца.

«Мы с вами из графика выпадаем на шесть-девять месяцев», — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что тогда поставки налаживались медленно, так как отрабатывалась логистика и было много согласований, поэтому тогда стороны вышли из графика поставок. При этом Подоляк не смог ответить на вопрос, почему при достаточно масштабном выпадении из графика руководство Украины всё же объявило о начале контрнаступления, во время которого погибли десятки тысяч солдат.

Ранее, 12 октября, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ выбились из графика военных действий. По его словам, украинская армия продолжает наступательную операцию на юге, а затем планирует возвращать Артемовск (украинское название — Бахмут).

При этом 11 октября Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 11 октября в беседе с «Известями» отметил, что трудно понять, о чем говорит Зеленский, но предположил, что в этом году украинский конфликт не завершится, но в следующем — «вполне вероятно».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.