Боррель выступил против признания независимости Тайваня

Европейский союз выступает против признания независимости Тайваня и усиления напряженности в регионе. Об этом 13 октября заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям со стороны любой стороны; нет применению силы», — написал он в авторской статье для газеты South China Morning Post.

Боррель также заявил, что Евросоюз выступает за двухсторонние отношения с Тайванем без его политического признания и разрешение напряженности посредством значимого и открытого диалога.

«Европа серьезно относится к Китаю. Он ожидает того же в ответ. Несмотря на наши разногласия, есть возможности для совместной работы. Мы должны вместе расширить эту сферу», — написал он накануне своего визита в Китай.

Днем ранее Боррель заявил, что ЕС недоволен нейтралитетом КНР в ситуации с Украиной. По его мнению, Пекин может сделать больше в вопросе мирного урегулирования.

Ранее, 18 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 103 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 40 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова.

5 июля директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной тому становятся действия США. По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024 и 2027 годами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.