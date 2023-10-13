Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе жителей Газы при блокаде

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в эфире Sky News 12 октября возмутился вопросом ведущего о судьбе жителей сектора Газа, которые остались без электроэнергии из-за блокады.

«Мы боремся с нацистами», — ответил он на вопрос о последствиях, с которыми могут столкнуться гражданские лица в Газе.

Беннет указал, что Израиль не совершает нападения на мирных жителей. Кроме того, он объяснил, что страна не собирается подавать воду и электричество своему врагу.

Ведущий Sky News попросил экс-премьера не повышать голос, а после между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего, отмечает издание The Hill.

Ранее, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. С другой стороны, число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.