Израиль назвал постыдной реакцию ООН на призыв к жителям Газы

Реакция Организации Объединенных Наций (ООН) на предупреждение Израиля жителям сектора Газа о перемещении в южную часть сектора является постыдной, о чем заявил 13 октября постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям сектора Газа является постыдной! На протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств», — написал он в своем Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Эрдана, ООН «читает проповеди» Израилю, вместо того чтобы свести к минимуму ущерб для мирного населения Газы. Он убежден, что всемирной организации нужно сосредоточиться на возвращении заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права его страны на самооборону.

Ранее в этот день, 13 октября, Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны быть эвакуированы на юг сектора Газа в течение 24 часов, чтобы избежать жертв среди мирного населения. В ответ представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий.

Накануне, 12 октября, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к мировому сообществу с призывом собрать $294 млн, для того чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности примерно 1,26 млн палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. С другой стороны, число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.