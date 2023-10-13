Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

Боец Василевский объяснил свою тягу к походам в зал для тренировок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Вячеслав Василевский 13 октября сказал в беседе с «Известиями», что приходит в зал тренироваться, показывая пример своим сыновьям.

В преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он рассказал, что приходит в зал тренироваться, так как это стало для него привычкой. Также Василевский видит в этом возможность восполнить нехватку адреналина.

Помимо этого, спортсмен хочет держать себя в форме и личным примером показывать своим детям, что нужно правильно тренироваться.

Василевский поделился, что оба его сына занимаются хоккеем и дзюдо. При этом младшего он планирует отдать еще и на бокс.

«По поводу профессиональности, если у них будет желание и будет получаться, почему нет? Я ничего не вижу в этом плохого и страшного, даже если они будут профессиональными бойцами, боксерами, хоккеистами. Самое страшное — когда человек не может найти свое место в жизни», — добавил боец.

Защитный строй: как Усман Нурмагомедов вышел в финал Гран-при Bellator
Россиянин второй раз отстоял чемпионский пояс в легком весе

Накануне Василевский рассказал, что у него нет недооценки своего предстоящего соперника Ильяса Якубова. По его словам, тот имеет большой опыт в смешанных единоборствах. Василевский напомнил, что Якубов победил Вячеслава Дацика нокаутом при разнице в весе порядка 30 кг. Также он отметил, что Ильяс обладает весьма мощным ударом.

Поединок бойца ММА Якубова и многократного чемпиона Европы и мира в боевых единоборствах Василевского зрители смогут увидеть 27 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этот день пройдут четыре боя в формате «три раунда по три минуты».

Приобрести билеты на «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно по ссылке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023