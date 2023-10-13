Боец Василевский объяснил свою тягу к походам в зал для тренировок

Российский боец ММА Вячеслав Василевский 13 октября сказал в беседе с «Известиями», что приходит в зал тренироваться, показывая пример своим сыновьям.

В преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он рассказал, что приходит в зал тренироваться, так как это стало для него привычкой. Также Василевский видит в этом возможность восполнить нехватку адреналина.

Помимо этого, спортсмен хочет держать себя в форме и личным примером показывать своим детям, что нужно правильно тренироваться.

Василевский поделился, что оба его сына занимаются хоккеем и дзюдо. При этом младшего он планирует отдать еще и на бокс.

«По поводу профессиональности, если у них будет желание и будет получаться, почему нет? Я ничего не вижу в этом плохого и страшного, даже если они будут профессиональными бойцами, боксерами, хоккеистами. Самое страшное — когда человек не может найти свое место в жизни», — добавил боец.

Накануне Василевский рассказал, что у него нет недооценки своего предстоящего соперника Ильяса Якубова. По его словам, тот имеет большой опыт в смешанных единоборствах. Василевский напомнил, что Якубов победил Вячеслава Дацика нокаутом при разнице в весе порядка 30 кг. Также он отметил, что Ильяс обладает весьма мощным ударом.

Поединок бойца ММА Якубова и многократного чемпиона Европы и мира в боевых единоборствах Василевского зрители смогут увидеть 27 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этот день пройдут четыре боя в формате «три раунда по три минуты».

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