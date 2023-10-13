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Rolling Stone: Трамп высказался за уход Нетаньяху с поста премьера Израиля

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Журнал Rolling Stones со ссылкой на источники 12 октября сообщил, что позиция бывшего президента США Дональда Трампа относительно ситуации в Израиле сводится к требованию прекратить помощь Палестине и желанию отставки Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что в телефонном разговоре со своими сторонниками бывший американский лидер выразил мнение, что действующий израильский президент должен покинуть свой пост по крайней мере к тому моменту, как Трамп может заступить на должность президента Соединенных Штатов в 2025 году. При этом автор материала отметил, что, вероятно, экс-президент мстит таким образом Нетаньяху за отсутствие поддержки от него в 2020 году заявлений о мошенничестве на выборах в США.

Также указывается, что Трамп призвал к прекращению любой помощи Палестине.

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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

Днем ранее Дональд Трамп заявил, что, если бы выборы в 2020 году закончились его победой, он бы не допустил сейчас эскалации конфликта в Израиле.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

По последним данным, число погибших в секторе Газа достигло 1,5 тыс. человек, пострадало более 6,6 тыс. На Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба, более 600 палестинцев пострадали. В Израиле погибли 1,3 тыс. человек, еще 3,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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