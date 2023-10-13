В Москве подвели итоги архитектурного конкурса ВДНХ «Золотой колос»

Призовые места в архитектурном конкурсе «Золотой колос», посвященном развитию территории ВДНХ, заняли участники из Казани, Томска и Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках конкурса команды предлагали свои идеи по комплексному обновлению пяти въездных групп выставки: «1-й Северный», «2-й Северный», «3-й Северный», Совхозного и Хованского въездов.

«Проекты поступили из разных городов России, а также из Таджикистана», — отметила Сергунина, добавив, что «каждая работа, представленная на конкурс, опирается на историю и архитектуру ВДНХ, учитывает ее самобытность и современное значение».

Победители получили денежные премии, свидетельства и памятные статуэтки. Также были предусмотрены особые призы для других проектов, отмеченных экспертами. Например, в номинации «За смелый подход в решении архитектурно-художественной композиции» награду получила еще одна столичная команда, участников из Воронежа отметили «за яркий творческий подход», а жительницу Тулы — «за создание оригинальной визуально-цветовой ориентации въездных групп на территорию ВДНХ».

Конкурс «Золотой колос» проводился при поддержке Союза архитекторов России и Союза реставраторов России. В нем принимали участие молодые архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства.

Также в проекте «Активный гражданин» уже стартовало голосование, посвященное въездным группам ВДНХ: там можно поделиться мнением по вопросу необходимости дополнительной подсветки и озеленения и установки малых архитектурных форм.