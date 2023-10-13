Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны

В Москве подвели итоги архитектурного конкурса ВДНХ «Золотой колос»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призовые места в архитектурном конкурсе «Золотой колос», посвященном развитию территории ВДНХ, заняли участники из Казани, Томска и Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках конкурса команды предлагали свои идеи по комплексному обновлению пяти въездных групп выставки: «1-й Северный», «2-й Северный», «3-й Северный», Совхозного и Хованского въездов.

«Проекты поступили из разных городов России, а также из Таджикистана», — отметила Сергунина, добавив, что «каждая работа, представленная на конкурс, опирается на историю и архитектуру ВДНХ, учитывает ее самобытность и современное значение».

Победители получили денежные премии, свидетельства и памятные статуэтки. Также были предусмотрены особые призы для других проектов, отмеченных экспертами. Например, в номинации «За смелый подход в решении архитектурно-художественной композиции» награду получила еще одна столичная команда, участников из Воронежа отметили «за яркий творческий подход», а жительницу Тулы — «за создание оригинальной визуально-цветовой ориентации въездных групп на территорию ВДНХ».

Конкурс «Золотой колос» проводился при поддержке Союза архитекторов России и Союза реставраторов России. В нем принимали участие молодые архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства.

Также в проекте «Активный гражданин» уже стартовало голосование, посвященное въездным группам ВДНХ: там можно поделиться мнением по вопросу необходимости дополнительной подсветки и озеленения и установки малых архитектурных форм.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023