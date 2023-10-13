Заммэра Москвы Сергунина рассказала об участии волонтеров в патриотических событиях

В этом году в Москве порядка 8,2 тыс. волонтеров приняли участие в более чем 40 патриотических мероприятиях, которые, как правило, организуются в честь памятных дат в истории страны и столицы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Волонтеры патриотического направления заботятся о ветеранах, сопровождают участников крупных мероприятий, ведут исследовательскую работу в архивах и на выездах. Их усилиями сохраняется память о подвигах героев», — отметила вице-мэр.

Например, волонтеры встречали участников торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, Дню России и 80-летию Сталинградской битвы, сопровождали гостей конференции «Сталинград — наша общая Победа!» и патриотических концертов.

Также в этом году в рамках акции «Спасибо герою» ко Дню Победы волонтеры предлагали жителям города подписать открытки для ветеранов, дарили георгиевские ленточки, рассказывали истории из жизни участников тех событий.

По словам Сергуниной, к движению активно присоединяется молодежь: в различных акциях и инициативах приняли участие учащиеся 85 вузов и других учебных заведений города.

Список предстоящих мероприятий доступен на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» в разделе «События».