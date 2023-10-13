Доходный период

Российский фондовый рынок

Среди ценных бумаг на российском рынке обратить внимание стоит на Сбербанк и «Лукойл». Эти компании платят исторически высокие дивиденды. С апреля по сентябрь 2023 года акции «Лукойла» выросли на 35%, а доходность за первое полугодие составила 7,1%. Сбербанк тоже планирует сохранить тренд повышения размера дивидендов на акцию год к году. За январь–август 2023-го организация показала рекордный финансовый результат по прибыли, близкий к 1 трлн рублей. По расчетам Минфина, Сбербанк может обновить рекорд по дивидендам за 2023 год, однако их точный размер финорганизация объявит в декабре.

Кроме того, на фоне недавнего повышения экспортных пошлин наиболее предпочтительным выглядит нефтегазовый сектор. В первую очередь «Роснефть». Проект организации по масштабному освоению месторождений нефти «Восток Ойл» станет главным долгосрочным драйвером роста ее добычи. За счет этого бумаги компании способны оказаться потенциально привлекательными для инвесторов. По итогам 2023 года дивидендная доходность может составить более 11%. Также к перспективным относится «Татнефть»: организация выглядит недооцененной по сравнению с конкурентами по отрасли на 40%. По итогам 2023-го доходность этих бумаг может составить более 12%.

Обратить внимание стоит и на другие долговые бумаги. По указу президента Владимира Путина компании до 1 января 2024 года обязаны выпустить замещающие облигации взамен евробондов, которые были частично заблокированы. Размещение уже провели «Газпром», «Лукойл», «Фосaгро», «Борец», ММК, СКФ, ПИК, «Металлоинвест». Остальные организации либо изучают варианты, либо пока не комментировали свои планы.

Остается возможность купить и акции компаний на фоне их редомициляции, то есть перерегистрации из недружественных юрисдикций в российскую или дружественную. По нашим оценкам, принудительно этот процесс может завершиться в течение шести месяцев. Таких организаций в общей сложности 21. Среди них — Ozon, FixPrice, Yandex, Х5 Retail, «Мать и дитя». Например, холдинг VK в конце сентября уже сменил юрисдикцию. Перерегистрация даст возможность организациям вернуться к выплатам дивидендов.

Мировой фондовый рынок

Россиянам доступны также некоторые инструменты мирового фондового рынка. В них могут вложиться квалифицированные инвесторы, в том числе на Санкт-Петербургской бирже. А неквалифицированные — при открытии счета у любого зарубежного брокера, который работает с россиянами.

В сентябре по итогам заседания Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Однако более 60% директоров ФРС высказались за новое повышение в ноябре-декабре 2023 года для дальнейшего замедления инфляции. Что касается изменения состояния экономики США, то на сегодня есть все предпосылки к тому, что в IV квартале 2023 года темп ее роста замедлится. Как в этой ситуации позиционировать портфель?

На рынке акций в IV квартале всё более актуальным становится принцип стокпикинга: точечное инвестирование в конкретные компании, а не макроподход. Основная предпосылка — раскорреляция акций внутри индексов и секторов из-за разного уровня подготовки компаний к проблемам, которые возникают на рынке. Это отражается на их финансовых результатах. Сейчас наиболее выигрышная стратегия — держать в портфеле бумаги отдельных компаний перспективных секторов.

Технологический сектор остается доминирующим на рынке: искусственный интеллект, полупроводники и кибербезопасность продолжают играть значительную роль в американской экономике. Чтобы избежать перекупленности акций BigTech-компаний в сфере ИИ, стоит обратить внимание на представителей второго эшелона. Например, один из последних, кто повысил прогнозы по развитию в среднесрочной перспективе, — разработчик ПО в сфере кибербезопасности СrowdStrike. Потенциал роста составляет +23%.

Если говорить про облигационный рынок, то даже если ставка будет повышаться, доходности по бондам уже достаточно привлекательны. На этом фоне стоит обратить внимание, например, на крупнейшие американские банки из-за высокой доходности и достаточности капитала. Наилучшее соотношение качества и доходности — в длинных облигациях, именно они, по прогнозам, будут расти опережающими темпами по мере завершения цикла ужесточения ДКП. В частности, Bank of America и Citigroup c погашением в 2033 году.

В дополнение к облигациям для защиты от рисков стоит рассмотреть золото. По прогнозам, в IV квартале 2024 года цена на этот металл поднимется до $2175, сейчас она колеблется у отметки $1950. Как только доходности на облигационном рынке начнут снижаться, это окажет положительное влияние на стоимость золота.

Авторы — инвестдиректор компании, сертифицированный финансовый аналитик по международным стандартам (CFA) и директор Abeta Capital

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