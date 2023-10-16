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Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей
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Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей

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Фото: Столото
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С 2014 года, когда лотерея «Русское лото» стала государственной, общая сумма выигрышей участников превысила 56 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото», которое распространяет билеты «Русского лото».

Также с 2014 года выигрышными в общей сложности стали свыше 340 млн билетов. Приз более 1 млн получили порядка 2,8 тыс. человек.

Первый тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года.

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, за это время лотерея «Русское лото» стала неотъемлемой частью семейных традиций для многих россиян. «Свой день рождения главная лотерея страны вновь отметит вместе со всей Россией, объединив миллионы участников», — добавила она. Басанович подчеркнула, что «именно этой лотерее принадлежат самые крупные денежные выигрыши» в России.

Так, 1 января 2020 года приз новогоднего тиража «Русского лото» в размере 1 млрд рублей получила жительница Подмосковья, а 1 января 2023 года — житель Нижнего Новгорода. Всего в новогоднем розыгрыше в текущем году участники выиграли 2,5 млрд рублей. Это рекорд года среди всех лотерей в России по общей сумме выигрышей в одном тираже.

Лотерея «Русское лото» была удостоена премии «Марка №1 в России» по итогам голосования в 2021-м и в 2022 году. В прошлом году Роспатент признал бренд «Русское лото» общеизвестным товарным знаком.

Лотереи «ВГЛ 4 Спорт», алгоритмы определения выигрышей № 1 (коммерческое наименование – «Золотая подкова»), № 2 (коммерческое наименование – «Жилищная лотерея») и № 3 (коммерческое наименование – «Русское лото»), срок проведения – до 31.12.2029. Информация об организаторе лотерей, о правилах их проведения, о призовом фонде лотерей, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – на сайте stoloto.ru.
* Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года). Лотерея соответствует критериям, которые респонденты выбрали для определения лотереи как «главной» в стране: лотерея с самым большим количеством продаваемых билетов в календарном году и с самым большим призовым фондом, разыгранным совокупно в календарном году.
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