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15 октября — День работников пищевой промышленности: история праздника

Свой праздник 15 октября отметят работники пищевой промышленности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ежегодно в третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники пищевой промышленности — повара, кондитеры, технологи и все, кто отвечает за производство продуктов и полуфабрикатов. В 2023 году празднования приходятся на 15 октября. Когда появился праздник и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

День работников пищевой промышленности — 2023: история праздника

Праздник появился в 1966 году, чтобы отметить труд сотрудников пищевой индустрии и важность этой отрасли в экономике страны.

Первые мероприятия проводились с грандиозным размахом. В столице и других городах устраивались всесоюзные фестивали и выставки. Передовиков производства награждали высшие чины под вспышки фотокамер.

Сегодня праздник проходит значительно скромнее, но это нисколько не принижает заслуги пищевиков. Работать в пищевой промышленности всегда считалось престижным. Ведь граждане страны хотят питаться правильно и видеть на своих столах вкусную и полезную пищу. Причем с каждым годом требования как к ассортименту, так и к качеству продуктов питания только возрастают, вместе с этим растет и спрос на специалистов в этой области.

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День работников пищевой промышленности — 2023: кого поздравляют

Пищевая промышленность — огромная отрасль, которая формирует агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность страны. В нее входит более чем 30 отраслей: мясо-молочная, мукомольно-крупяная, рыбная, хлебобулочная, сахарная, ликеро-водочная, табачная и другие.

Всё это объединяет свыше 22 тыс. предприятий, где работает около 2 млн человек. Это инженеры-технологи, логисты, менеджеры, руководители предприятий, научные работники и преподаватели профильных училищ и вузов.

Поздравления в этот день получают и сотрудники предприятий общественного питания, которые отвечают за приготовление и подачу пищи — повара, кондитеры, пекари, официанты и бармены.

День работников пищевой промышленности — 2023: как отмечают

К празднику на многих заводах и предприятиях проходят торжественные мероприятия, различные семинары и конференции, на которых обсуждают проблемы производства и инновации.

Лучших сотрудников награждают грамотами и премиями. Однако центральное событие праздника — присвоение звания «Заслуженный работник пищевой индустрии». Указ о награждении подписывает президент РФ. Получить почетное звание могут работники с не менее чем 20-летним стажем и особыми заслугами в профессии.

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День работников пищевой промышленности — 2023: интересные факты

Работники отрасли неоднократно ставили гастрономические рекорды и попадали в Книгу рекордов Гиннеса. Один из них несколько лет назад был зафиксирован в Омске. Там повара выложили картину Врубеля «Демон сидящий» в размере оригинала. Для ее создания использовались бекон, авокадо, оливки, бородинский хлеб, сало и соус гуакомоле. А в Тамбове изготовили карту области из пиццы площадью 6,9 кв. м.

Ранее «Известия» рассказывали, как в России отмечают Международный день повара.

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