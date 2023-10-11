ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 11 октября сообщил, что российские военные нанесли ракетные и артиллеристские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили 15 артиллерийских расчетов ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией группировки «Центр» нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.

Ранее, 9 октября, Савчук заявил, что российские военнослужащие сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 50 боевиков. Савчук добавил, что российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. По его словам, ВС РФ было вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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