Реклама
Прямой эфир
Мир
Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли
Мир
Маск попросил ЕК привести доказательства дезинформации сети Х об Израиле
Армия
Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой
Мир
Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек
Мир
Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами
Мир
МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР
Мир
Зеленский выразил опасения из-за ослабления внимания Запада к Украине
Мир
Госдеп США заявил о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС
Мир
Авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +9 градусов 11 октября
Мир
Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Мир
Байден заявил о намерении запросить у конгресса экстренную помощь для Израиля
Общество
Граждан будут штрафовать за бездействие при тушении лесных пожаров
Мир
Краснов провел встречу с главой федеральной антикоррупционной комиссии Ирака
Сюжет:

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 11 октября сообщил, что российские военные нанесли ракетные и артиллеристские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Савчук, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили 15 артиллерийских расчетов ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией группировки «Центр» нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Константиновка.

Продолжение преследует: ВС РФ успешно отбивают атаки под Купянском
ВФУ пытаются связать наши подразделения боем и заставить перебросить на это направление дополнительные резервы

Ранее, 9 октября, Савчук заявил, что российские военнослужащие сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 50 боевиков. Савчук добавил, что российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. По его словам, ВС РФ было вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023