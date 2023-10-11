Артиллерия группировки «Юг» поразила пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Артиллеристы Южной группировки российских войск уничтожили укрепленный пункт подразделений и точку управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 октября ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Расчеты артиллерийских орудий поразили опорный пункт подразделений ВСУ в Спорном, пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Первомайском», — сказал он.
Ранее в этот же день сообщалось, что войска России отразили попытки украинской армии прорвать оборону под Васильевкой. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на месте событий и поделилась кадрами работы российской артиллерии.
9 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как бойцы добровольческого отряда «Барс-12» нанесли удар по позициям ВСУ с помощью миномета.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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