В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена

Во время атаки ХАМАС на Израиль погиб бывший советский физик-теоретик Сергей Гредескул, жертвой также стала его жена. Об этом 10 октября сообщил в своем Telegram-канале академик РАН Алексей Хохлов.

«7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал Хохлов.

Академик отметил, что Сергею был 81 год, несколько лет назад он вышел на пенсию. В 1991 физик переехал в Израиль, работал в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Гредескул был автором монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем» и многочисленных научных статей.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль погибли 1008 человек. По стране за три дня было выпущено более 4969 ракет.

Ранее во вторник сообщалось, что военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 250 целям в секторе Газа в течение дня. Также войска ЦАХАЛ атаковали подземный тоннель в районе Рафаха, предназначенный для контрабанды техники и боеприпасов.

Кроме того, военнослужащие Армии обороны Израиля задержали более 40 подозреваемых в терроризме палестинцев в результате рейдов в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.