Израильский волонтер рассказал об обстановке в стране

Израильский волонтер Эли в беседе с «Известиями» поделился, что, несмотря на оперативную работу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ситуация в стране всё еще неспокойная.

«Сейчас, конечно же, ЦАХАЛ старается работать оперативно. В первые дни они были не так оперативны, но сейчас они уже очистили всю территорию перед сектором Газы. Сейчас уже практически не осталось террористов, которые проникают на территорию Израиля», — сказал он.

Как отметил Эли, ситуация в стране стала улучшаться, однако пока всё еще неспокойно.

Он рассказал, что волонтерам в его организации по 18–19 лет, они выбрали волонтерскую деятельность за год до армии. Эли уточнил, что его группа состоит из 13 человек и находится в Нагарии. В данный момент они думают о том, как помочь другим северным поселениям. Например, в Шломи находятся много пожилых людей, у которых рядом нет близких людей, чтобы помочь. Предыдущую группу волонтеров отправили домой из-за обострения конфликта. Поэтому оставшиеся в Нагарии волонтеры хотят помочь людям в Шломи.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.