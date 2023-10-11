Израиль открыл артиллерийский огонь в ответ на обстрел со стороны Сирии

Военные Израиля произвели пуски артиллерийских и минометных снарядов в ответ на обстрел со стороны Сирии. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерией и минометными снарядами в сторону источника запусков в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось об обстреле израильской территории со стороны Сирии. Уточнялось, что некоторые снаряды попали на израильскую сторону, а некоторые прилетели на незаселенную местность. О пострадавших информации не было.

Также 10 октября стало известно, что сигналы тревоги сработали в северных районах Израиля на границе с Ливаном.

Накануне, 9 октября, израильскими военными был зафиксирован обстрел со стороны Ливана. В этот же день «Хезболла» заявила об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.

По словам научного руководителя Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, прямого вовлечения третьих стран в конфликт между Израилем и Палестиной не будет. Вместе с тем он назвал возможным то, что и в Тегеране, и в Дамаске присутствует много людей, которые «с общим удовлетворением» наблюдают за проблемами, которые возникли у Израиля.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Несколькими днями позже, 9 октября, израильские власти сообщили о прекращении подачи электроэнергии и топлива в сектор Газа. Кроме того, было дано распоряжение о перекрытии водоснабжения. По заявлению министра обороны Израиля, в секторе Газа начали полную блокаду.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.