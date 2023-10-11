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Маск попросил ЕК привести доказательства дезинформации сети Х об Израиле

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Американский предприниматель Илон Маск 9 октября прокомментировал письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о якобы содержащейся в публикациях сети Х (бывш. Twitter) дезинформации о конфликте в Израиле.

«Наша политика такова, что всё является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть», — отметил Маск в комментариях к посту еврокомиссара.

Предприниматель попросил Бретона прямо указать все нарушения, о которых идет речь. Сам еврокомиссар ранее в своем посте призвал Маска связаться с «соответствующими правоохранительными органами» в течение 24 часов.

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Ранее, 3 октября, издание The Associated Press сообщило, что в Калифорнии мужчина подал иск о клевете против Илона Маска, в котором он обвиняет предпринимателя в клевете в социальной сети X. Уточнялось, что тот давал ложную информацию, сравнивая истца с участником столкновений неонацистов.

Иск 22-летнего Бенджамина Броди касается опубликованного видео в социальной сети Х столкновений во время фестиваля ЛГБТ в штате Орегон в июне. Часть участников носила одежду, похожую на ту, что носят участники ультраправой организации Proud Boys («Гордые парни»). Пользователи отметили схожесть одного из участников беспорядков с Броди. В иске утверждается, что Илон Маск принимал активное участие в обсуждении схожести истца с участником Proud Boys, что повлекло волну нападок на Броди.

Накануне Маск опубликовал мем о «страдающем» человеке, заменив его лицо на фотографию Зеленского. Предприниматель сопроводил мем шуткой о просьбах Украины о помощи в миллиард долларов.

В тот же день на Украине обвинили Маска в российской пропаганде за шутку про Зеленского. На странице Верховной рады в соцсети X решили ответить Маску аналогичным изображением, заменив при этом лицо Зеленского на лицо американского предпринимателя.

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