Пожар на складе со стройматериалами в Подмосковье локализован
Пожар на складе со стройматериалами в Подмосковье локализован. Об этом 11 октября сообщает МЧС России.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 675 кв. м», — говорится в Telgeram-канале ведомства.
Отмечается, что в тушении возгорания задействовано 32 человека и девять единиц техники.
О пожаре на складе со стройматериалами в подмосковной деревне Захарово стало известно накануне. Частично обрушилась кровля. О пострадавших не сообщалось.