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Хирурги представили усредненный портрет пациента со сверхожирением

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Фото: Global Look Press/Isabel Infantes
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Операции для пациентов с ожирением чаще проводятся для женщин в возрасте 40 лет и весом 120 кг. Такой портрет среднестатистического бариатрического пациента нарисовали аналитики Национального бариатрического регистра. Они подготовили отчет, где собраны данные о пациентах за 10 лет — с 2013 по 2022 год.

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Всего за это время операция была прописана 36,4 тыс. пациентов, сделано 32,5 тыс. операций, 92% из которых первичные, 8% повторные. «Усредненная» пациентка ранее пыталась до операции сбросить вес диетой или медикаментозной терапией, отмечается в отчете. У нее есть несколько сопутствующих заболеваний — боли в спине и суставах, неалкогольная жировая болезнь печени, высокое давление и дислипидемия (повышение уровня холестерина).

«Портрет такого пациента в России и в мире не отличается. Как правило, заболевание активно проявляется в возрастной категории 40+. Ему подвержены как женщины, так и мужчины», — рассказал «Известиям» хирург, экс-президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

В отчете представлены и данные о сверхтучных пациентах. Максимальный вес ряда взрослых пациентов на момент первичной операции составлял 317 кг, средний — 172 кг. Таких пациентов в регистре более 3,5 тыс., или почти 10%. Доля мужчин тут составляет 35%. Средний возраст сверхтучного пациента — 42 года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 5 октября, заявил, что рост числа людей с ожирением с 2009 года составил в России около 36%, всего в России 3,5 млн человек с этим заболеванием. Министр назвал ситуацию «неинфекционной пандемией XXI века».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вес снят: большинство тучных пациентов в России — женщины 40 лет

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