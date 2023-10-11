Пассажиры за месяц работы МЦД-4 в Москве совершили 6,3 млн поездок

За месяц работы четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили 6,3 млн поездок. Об этом в своем Telegram-канале во вторник, 10 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среднесуточный пассажиропоток достигает 230 тыс. человек. Как отмечает телеканал «360», чаще всего пассажиры пользуются станциями Минская, Апрелевка, Аминьевская, Нижегородская и Железнодорожная.

МЦД-4 стал самым протяженным диаметром наземного метро в столице, его длина составила 86 км, отмечает агентство городских новостей «Москва». Он соединил Железнодорожный, Внуково и Апрелевку.

В настоящее время на диаметре действуют 36 станций, в будущем планируется открытие еще двух: Рижской и Беговая, пишет RT. Таким образом, наземное метро свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов города. Сейчас диаметр уже связал Ленинградский, Казанский, Ярославский, Курский, Савеловский и Белорусский вокзалы. Позднее к ним присоединится Рижский, пишет сайт kp.ru.

Как отметил Собянин, МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание больше столичных 20 районов и нескольких городов Московской области. Благодаря диаметру горожане могут экономить время поездки, ездить новыми прямыми маршрутами, а также легко делать пересадки на другие ветки метро, МЦК или другие диаметры.

3 октября Собянин рассказал, что территории около 11 станций Московских центральных диаметров (МЦД) благоустроят до конца 2023 года. Речь идет о станциях Внуково, Кокошкино, Крекшино, Минская, Очаково, Переделкино, Поклонная, Санино (МЦД-4); Марьина Роща, Трикотажная (МЦД-2) и Зеленоград – Крюково (МЦД-3).