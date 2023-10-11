Советский физик Гредескул погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль

81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга погибли в результате атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом 10 октября сообщил академик РАН Алексей Хохлов.

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал он в своем Telegram-канале.

Гредескул в 1967 году начал работать в Физико-техническом институте Украинской ССР. В 1972 году он ушел в харьковский Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина. Совместно с учеными Львом Пастуром и Ильей Лифшицем написал порядка 100 научных статей, а также монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем».

С 1991 года Гредескул был профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Несколько лет назад ученый вышел на пенсию.

Ранее в этот день посольство РФ в Израиле сообщило, что число россиян, погибших в Израиле после атак ХАМАС, достигло четырех. При этом в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся шестеро российских граждан.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло более 800 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.