Для мобилизованных участников СВО предложили снизить ставку по ипотеке до 2%

Правительству предлагают снизить ставку ипотечного кредита до 2% для мобилизованных участников СВО, выяснили «Известия». С такой просьбой в адрес вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Документ имеется в распоряжении «Известий».

«Льготная ипотека для всех семей участников СВО — это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга», — сказал «Известиям» Анатолий Выборный.

По его словам, семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%.

«Тем более что такая мера уже реализовывается в некоторых регионах России. Это не только покажет заботу государства о мобилизованных, но и поднимет их боевой дух», — убежден депутат.

Он также отметил, что причиной его обращения в правительство стали просьбы жен мобилизованных, которые предложили рассмотреть такую меру поддержки их семей.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С новым домом: для участников СВО хотят снизить ставку по ипотеке до 2%