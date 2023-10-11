Склад со стройматериалами загорелся в Подмосковье на площади 670 кв. м
В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами на площади 670 кв. м. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба МЧС России.
«В деревне Захарово горит двухэтажный склад со стройматериалами. <…> Частично обрушилась кровля. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия уже работают огнеборцы МЧС. О пострадавших не сообщалось.
Ранее в этот же день сообщалось, что одно из общежитий Казанского федерального университета (КФУ) загорелось в центре Казани. Здание было сильно задымлено, пожарные спасли из него 24 человека. Открытое горение было ликвидировано в 20:13. Пострадавших не было.