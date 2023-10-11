Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами

Первый самолет США с боеприпасами для Израиля прибыл в страну в ночь на среду. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба израильской Армии.

«Первый самолет, загруженный американскими боеприпасами, приземлился в Израиле. Самолет с передовыми боеприпасами приземлился ночью на базе Неватим. Боеприпасы предназначены для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям», — говорится в сообщении.

Военные израильской Армии выразили признательность Соединенным Штатам за поддержку. В заявлении они также отметили, что «общие враги» обеих стран осознают крепкое сотрудничество между Вашингтоном и Иерусалимом, которое «сильно как никогда» и представляет собой главный фактор «для обеспечения безопасности и стабильности в регионе».

Накануне, 10 октября, американский президент Джо Байден заявил о намерении запросить у конгресса экстренную помощь для Израиля. 9 октября стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Ранее в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль, а власти будут руководствоваться интересами национальной безопасности.

ХАМАС начало обстрел Израиля утром 7 октября, тогда же боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В тот же день Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершился. Однако ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, со стороны Израиля сообщалось о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет. Число погибших в результате обстрела Газы выросло до 900 человек, в числе погибших 260 детей и 230 женщин, всего же пострадавших около 4,5 тыс.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.