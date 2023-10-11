Появились кадры поражения Су-25 ВСУ барражирующим боеприпасом на аэродроме
В распоряжении «Известий» 10 октября появились кадры поражения Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме барражирующим боеприпасом.
Судя по видео, удар пришелся точно по штурмовому самолету.
Ранее, 7 октября, Минобороны РФ сообщило, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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