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Задержан подозреваемый в смерти мужчины возле ТЦ «Афимолл» в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Москве задержан подозреваемый в смерти 36-летнего мужчины возле торгового центра «Афимолл Сити». Об этом 11 октября сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

«Задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Следствие уточнило, что конфликт произошел между четырьмя мужчинами. Далее ссора переросла в драку, где один участник выступил против двух мужчин. В результате один человек погиб, здоровью второго потерпевшего ничего не угрожает.

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Ранее, 10 октября, очевидица рассказала «Известиям» подробности произошедшего конфликта. Двое ее друзей стояли около ТЦ в ожидании такси. К ним подошли двое парней в сильном алкогольном опьянении. После этого у молодых людей произошел конфликт с друзьями девушки.

Тогда же столичная прокуратура отметила, что травмы двум мужчинам нанес один и тот же человек. Отмечается, что вторым пострадавшим оказался мужчина 1998 года рождения.

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