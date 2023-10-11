Армия Израиля сообщила о ликвидации трех террористов в районе Ашкелона

Военнослужащие Израиля в ходе перестрелки в районе города Ашкелон на юге страны ликвидировали трех террористов. Об этом 10 октября сообщила вечером армейская пресс-служба.

«За последний час военнослужащие Армии обороны Израиля при поддержке вертолета и БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) вступили в перестрелку с рядом террористов в промышленной зоне Ашкелона. Военнослужащие убили трех террористов и продолжают прочесывать район», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время произошедшего на месте событий вспыхнул пожар, куда уже были направлены пожарные для ликвидации возгорания.

Ашкелон с населением в 149 тыс. человек находится на побережье Средиземного моря в 12 км к северу от границы с сектором Газа и является ближайшим к палестинскому анклаву крупным израильским городом.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. Несколькими днями позже, 9 октября, израильские власти сообщили о прекращении подачи электроэнергии и топлива в сектор Газа. Кроме того, было дано распоряжение о перекрытии водоснабжения. По заявлению министра обороны Израиля, в секторе Газа начали полную блокаду.

По последним данным, со стороны Израиля сообщалось о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет. Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации с Израилем достигло 849 человек, более 4,2 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.