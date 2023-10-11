МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР

В МИД РФ 10 октября указали на проявление двойных стандартов в попытках секретариата ООН сравнивать включенных в списки Совета Безопасности (СБ) террористов и законное правительство Сирии, а также нежелание откликаться на террористическую атаку на военное училище в Хомсе.

«С очевидной подачи секретариата ООН была сделана попытка фактически поставить на одну доску листированных СБ ООН террористов и правительство Сирии, страны — члена ООН. Подобные двойные стандарты в подходах к борьбе с терроризмом, защите гражданского населения, уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности стран в зависимости от их покорности Вашингтону и его союзникам не могут не вызывать глубокого сожаления и разочарования», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что США, Великобритания, Франция, Албания, Мальта и Япония не захотели осуждать атаку террористов. При этом они начали критиковать правительство Сирии, которое ведет борьбу с терроризмом.

Кроме того, как подчеркнули в МИД РФ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ограничился лишь дежурной обеспокоенностью и никому соболезновать не стал.

Атака беспилотниками в военном колледже в сирийской провинции Хомс произошла 5 октября во время выпускной церемонии. Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш заявил, что по меньшей мере 80 человек погибли и еще 240 получили ранения.

Правительство Сирийской Арабской Республики объявило трехдневный официальный траур с 6 октября. Флаги в Сирии во всех посольствах и дипломатических корпусах за рубежом будут приспущены до полумачты.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «выразил глубокую обеспокоенность» атакой в Хомсе, а также «сообщениями об ответных обстрелах» на северо-западе Сирии, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

6 октября президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с террористическими атаками на военное училище в Хомсе.