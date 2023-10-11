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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Минобороны РФ 11 октября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Гвардии ефрейтор Дмитрий Михайлов, отметили в оборонном ведомстве, действуя в составе мотострелкового взвода, нес дежурство на посту воздушного наблюдения. Когда он услышал звук низколетящего беспилотного летательного аппарата (БПЛА), мгновенно открыл сосредоточенный огонь из ручного пулемета по низколетящей цели.

В результате грамотных и своевременных действий российского военного вражеский беспилотник резко изменил направление движения и упал на пустыре, не успев провести разведку. Позиции противотанкового подразделения российских войск не были обнаружены.

Также в Минобороны рассказали о гвардии старшем лейтенанте Данииле Костенко, который командовал гаубичной самоходно-артиллерийской батареей. Умение оперативно принимать верные решения Костенко по ведению артиллерийского огня и смене огневых позиций помогли наносить существенный урон живой силе, вооружению и военной технике украинских националистов.

Совершая марш в район выполнения задачи, гвардии старший лейтенант Костенко обнаружил несколько самодельных взрывных устройств на маршруте следования колонны российской техники. Российский военный лично проложил безопасный маршрут на заминированной местности и оперативно провел колонну по опасному участку без потерь.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии старшего лейтенанта российские артиллеристы к назначенному времени заняли огневую позицию, выполнили поставленную огневую задачу, в результате которой была уничтожена артиллерийская установка, совершавшая систематическое огневое воздействие по позициям войск Вооруженных сил РФ.

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Днем ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» позволили российским военным уничтожить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведомство указывает, что целью для расчетов техники были позиции украинских боевиков. Кроме того, отмечается, что действие ТОС не оставляет серьезных шансов на выживание любому, кто оказался в зоне поражения техники.

Также 10 октября министерство обороны РФ заявило, что в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». На херсонском направлении потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей, добавили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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