Стали известны подробности убийства мужчины у ТЦ «Афимолл Сити»

«Известия» 10 октября узнали подробности убийства мужчины у торгового центра «Афимолл Сити» в Москве.

По словам очевидицы, двое ее друзей стояли около ТЦ в ожидании такси. Также она отметила, что они оба были в сильном алкогольном опьянении. После этого у одного из группы молодых людей произошел конфликт с двумя этими мужчинами. Оба друга девушки были избиты в результате драки, которая возникла после словесной перепалки.

Стало известно, что злоумышленников было двое, обоим на вид от 22 до 27 лет. Один из них потерял на месте происшествия паспорт. Друг девушки после полученных травм еще подавал признаки жизни, однако умер еще до приезда скорой помощи.

В столичной прокуратуре отметили, что травмы двум мужчинам нанес один и тот же человек.

«Предварительно установлена личность одного из предполагаемых участников конфликта, покинувшего место преступления, — 20-летний мужчина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что вторым пострадавшим оказался мужчина 1998 года рождения.

Прокуратура контролирует приянтие процессуальных решений, в том числе возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Мужчина скончался после драки с группой подростков возле торгового центра «Афимолл Сити». По данным «Известий», убитый — 36-летний мужчина. По предварительным данным, он скончался от черепно-мозговой травмы.