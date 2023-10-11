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С середины мая павильоны «Здоровая Москва» посетили более 288 тыс. горожан

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Павильоны «Здоровая Москва» в городских парках с середины мая до начала октября посетили свыше 288 тыс. горожан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 октября, в своем Telegram-канале.

Чаще всего в павильоны здоровья обращались москвичи и гости столицы в возрасте от 40 лет и старше. По словам мэра, это хорошая тенденция, поскольку риск развития ряда хронических заболеваний возрастает именно с этого возраста, отмечает телеканал «360». Чиновник добавил, что более 61% посетителей павильонов стали жители трудоспособного возраста.

Для каждого пациента программу обследования подбирали индивидуально. Учитывались такие параметры, как пол, возраст, наличие вредных привычек, история болезни и иные факторы.

За полгода медики провели 4 млн различных манипуляций, в том числе сделали 1,2 млн лабораторных анализов и исследований, пишет сайт aif.ru. В результате было выявлено почти 720 тыс. различных факторов риска развития хронических заболеваний. Чаще всего речь шла о рисках развития сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний, а также заболеваний дыхательной системы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

При выявлении отклонений специалист направлял пациента на дополнительные обследования, часть из которых можно было пройти прямо в павильоне, а часть — в медучреждениях, отмечает «Москва 24». Результаты обследований, протоколы осмотров и заключения специалистов после обследования доступны в электронной медицинской карте жителей, уточняет РИАМО.

Для тех, кто не успел пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва», есть возможность пройти диспансеризацию в поликлиниках города, отмечает сайт kp.ru.

Всего с момента старта проекта в 2019 году участие в нем приняло свыше 1,35 млн человек, пишет RT.

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16 августа мэр столицы Сергей Собянин заявил об улучшении качества медпомощи в Москве. По его словам, по показателям медицины Москва занимает достойное место и в России, и в мире. Высокотехнологичную помощь в столице нарастили почти в шесть раз.

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